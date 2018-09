Wobine Buijs: een burgemeester moet mens zijn, geen robot

Pauw, RTL Late Night, Tijd voor Max. Wobine Buijs, burgemeester van Oss, had afgelopen week de talkshows voor het uitkiezen. Allemaal wilden ze met haar praten over het afschuwelijke treinongeluk dat vorige week donderdag haar stad in rouw dompelde. Maar Buijs bleef in Oss en bedankte voor de eer. Omdat ze het niet zag zitten om met de borrelnootjes op tafel en collega-gasten als Gordon of Gerard Joling haar diepste gevoelens over het ongeluk te delen.