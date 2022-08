Wopke, er is geen ‘we’

Het klonk zalvend, meer sámen, minder ik. ,,Geen enkele crisis lossen we op door te dreigen’’, bezwoer hij. Terwijl dat juist precies was wat de boeren al die tijd gedaan hadden, met hun trekkers en blokkades. En wat dus wél gewerkt had, in zoverre dat Hoekstra nu probeerde wat boerenstemmen terug te winnen door te roepen dat die stikstofsoep heus niet zo heet gegeten hoefde te worden als dat ie eerder, ook door zijn eigen partij, opgediend was.