Zestig plussers met Astra: ‘Wij zijn tikkende tijdbommen’

De Notenkra­kers vallen in de prijzen: Musical Award voor Jessy Hooijmaij­ers

10:59 DRUNEN -Jessy Hooijmaijers uit Drunen is de winnaar van een nationale Amateur Musical Award. Hij dankt deze speciale prijs aan zijn rol als slechterik Fagin in de musical Oliver, die opgevoerd is door de Waalwijkse kindermusicalgroep De Notenkrakers. Ook de voorstelling zelf viel in de prijzen.