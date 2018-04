Zeventig Brabantse bedrijven werkten mogelijk met asbesthoudend staalgrit

Zeventig Brabantse bedrijven en overheden hebben gewerkt met staalgrit dat mogelijk was vervuild met asbest. Dat blijkt uit een lijst die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft gepubliceerd. Onder die bedrijven en overheden zijn de gemeente Veldhoven en Strukton in Eindhoven.

Op de lijst staan in totaal bijna 600 bedrijven en overheden in Nederland die het product hebben gebruikt. Volgens de Inspectie SZW kunnen medewerkers zijn blootgesteld aan asbest, dat kanker kan veroorzaken.

Leverancier van het straalgrit is Eurogrit in Dordrecht, die het product rechtstreeks of via tussenhandel aan de bedrijven leverde. In oktober 2017 werd asbest ontdekt in het product.

Staalgrit is een straalmiddel dat wordt gebruikt om roest of verf te verwijderen of te voorkomen. Naast door genoemde bedrijven wordt het middel ook vaak gebruikt door de automotive sector, zoals door schadeherstelbedrijven, en door bedrijven in de bouw.

De lijst die het ministerie publiceerde is tot stand gekomen na een verzoek van onder meer vakbond FNV, die een beroep deed op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Eurogrit stuurde de bedrijven die het straalgrit op voorraad hadden in november 2017 een brief waarin het meldt dat het product wordt opgehaald en hoe het moet worden opgeruimd.

Verbijsterd

Vakbond FNV laat weten verbijsterd te zijn over de lijst met namen. ,,Hoe is het mogelijk dat in een ontwikkeld land een stof, waar iedereen in ons land terecht doodsbenauwd voor is, verkruimeld over het hele land als pepernoten is uitgestrooid?'', zegt beleidsadviseur Wim van Veelen van de FNV. ,,Laten we hopen dat het lage blootstellingen zijn.'' TNO doet daar nog onderzoek naar.

De vakbond stelde eerder al het bedrijf Eurogrit/Sibelco aansprakelijk voor de levering van het met asbest vervuild straalgrit aan afnemers. Van Veelen schat dat zo'n 2.500 mensen met het spul hebben gewerkt.

De vakbond wil van staatssecretaris Van Ark (SZW) weten hoe het grit bij de betrokken bedrijven is verwijderd en wie daarop heeft toegezien.