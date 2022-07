Zomers genieten in Nederland? Beleef het water in de Bommelerwaard!

Stichting Bureau ToerismeDe zomer is hét seizoen om het water op te gaan voor afkoeling en vermaak. Tussen de rivieren Maas en Waal ligt de Bommelerwaard, een verborgen eiland waar verrassend veel activiteiten op en rond het water mogelijk zijn. Ook kunnen liefhebbers zich er naar hartenlust onderdompelen in een wereld van kunst, historie en natuur.

Vanaf het water ziet alles er anders uit. Lekker met je voeten overboord, genietend van de zon en het landschap dat al varend aan je voorbijtrekt; op het water kom je tot rust. Zie je een andere schipper, dan groet je. Jullie zitten immers in hetzelfde schuitje. Ook recreëren aan het water is onlosmakelijk met deze streek verbonden. Langs de rivieren vind je grote zandstranden, mooie campings en prachtige natuur. Je komt hier om te zwemmen, spelen of te sporten, maar je kunt er ook eten, drinken, overnachten en vakantie vieren.

Sup of sloep?

Met haar ligging tussen de grote rivieren is de Bommelerwaard een walhalla voor waterliefhebbers. In Kerkdriel ligt de Zandmeren, een recreatiegebied op een landtong in een van de uiterwaarden van de afgedamde Maas. Je kunt hier bijvoorbeeld suppen, waarbij je staand op een board over het water peddelt. Wil je een hele dag op het water vertoeven? Ga er dan op uit met een sloep.

Wandeltip

Niet alleen op, maar ook langs het water is er veel te doen. Een struinroute of klompenpad lopen is de manier bij uitstek om de uiterwaarden en natuurgebieden van de Bommelerwaard te verkennen. Een daarvan is het Baanbrekerpad, een klompenpad van elf kilometer lang door het buitengebied van Ammerzoden en Well. Tijdens deze route wandel je een gedeelte vlak langs de Maas en passeer je onderweg het indrukwekkende kasteel Ammersoyen en Slot Well.

Water als bondgenoot

De Bommelerwaard kent ook een rijke geschiedenis. Slot Loevestein in Poederoijen bijvoorbeeld, is een van de mooist bewaard gebleven verdedigingswerken van Nederland. Het 650 jaar oude kasteel speelde een belangrijke rol in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Dit grootste rijksmonument van Nederland vertelt het verhaal van de militaire verdediging van ons land, met water als bondgenoot. Omdat Slot Loevestein uit de middeleeuwen stamt, een staatsgevangenis is geweest en deel uitmaakte van de Hollandse Waterlinie, is er heel wat te zien en te ontdekken.

Ontdek Rivierenland zelf!

Of je nu houdt van varen, wandelen, fietsen, kamperen of een dagje cultuur wilt snuiven; de Bommelerwaard heeft voor ieder wat wils. Wat ga jij deze zomer doen in het kloppend hart van Rivierenland?