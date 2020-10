'Zorgcowboy’ AMO: ‘Opvang zoals het moet! Reken ons daarop af'

Alarm na zorgonder­zoek: Kamerleden vinden winsten onaccepta­bel

18 oktober TILBURG - 'Onaanvaardbaar'. Dat zeggen Kamerleden over de miljoenen aan winst in de zorg die uit onderzoek van het Brabants Dagblad en Follow the Money blijkt. ,,Niet te verdedigen, zeker nu de hulp aan de meest kwetsbare jongeren achteruitgaat." Oppositiepartijen in Tilburg willen een debat.