Zorgonderzoek: winst schokt VVD-fracties

Opmerkelijk dat juist VVD-fracties, pleitbezorger van marktwerking, die verdiensten hekelt? Spekle: ,,Ons principe is niet veranderd, maar zulke winsten met gemeenschapsgeld zijn niet te verantwoorden. Je moet doelmatig inkopen, strenge afspraken maken met aanbieders en zorgen dat je krijgt waarvoor je betaalt. Het onderzoek roept een ander beeld op.” Zij hekelt ook de medicalisering van de jeugdzorg: 74% van de kinderen in het Hart van Brabant kreeg hulp via verwijzing van een arts, dus buiten de gemeente om.



De Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA stelden zondag al vragen over het zorgonderzoek, gisteren voegde de SP zich daarbij. De partij wil van minister Hugo de Jonge weten wat hij gaat doen om te zorgen dat zorggeld daadwerkelijk aan jeugdigen en ‘niet verdwijnt in de zakken van aanbieders’? Bij Reporter Radio kraakte hoogleraar bestuurskunde Menno Fenger naar aanleiding van het onderzoek kritische noten over de privatisering in de zorg. ,,Ondernemers kunnen het inderdaad beduidend goedkoper dan de overheid. Probleem is dat deze markt niet normaal werkt en ze winsten kunnen blíjven maken.”