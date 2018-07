Zundertse die sambal smeerde op vagina van rivale krijgt bijna half jaar cel

BREDA - De 38-jarige Marokkaanse vrouw uit Zundert die vorig jaar december sambal in de vagina van een vriendin smeerde en haar haren afknipte, hoeft niet terug de cel in.

De rechtbank was van mening dat de vrouw al lang genoeg heeft vastgezeten in voorarrest: 160 dagen. Zelf was de vrouw dinsdag niet in de rechtbank voor de uitspraak omdat ze pasgeleden is bevallen.

Bizar incident

Volgens de Zundertse was juist die zwangerschap de oorzaak van het bizarre incident met een oude vriendin. Ze was er achter gekomen dat de vriendin een affaire met haar man had en wilde haar daar graag mee confronteren. Dat liep alleen behoorlijk uit de hand: het slachtoffer werd op een stoel gezet en vastgebonden. Vervolgens werden haar haren afgeknipt, werd er sambal in en op haar vagina gesmeerd en werden er naaktfoto's gemaakt. ,,Dat waren de hormonen, ik was mezelf niet", huilde de Zundertse toen ze twee weken geleden hoogzwanger in de rechtszaal zat. ,,Ik ben geen crimineel en heb heel veel spijt."

Vernederend

De rechter ziet dat echter anders. Hoewel de vrouw geen strafblad heeft, neemt hij het haar zeer kwalijk dat ze het slachtoffer zo heeft mishandeld. ,,Bovendien moet het zeer pijnlijk en vernederend zijn geweest dat de vagina werd ingesmeerd met sambal." In tegenstelling tot de eis van officier van justitie Eva van Aalst houdt de rechter wél rekening met het feit dat de vrouw net is bevallen en dat voor haar het voorarrest extra zwaar was vanwege de zwangerschap.

Taakstraf