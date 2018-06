Zwaargewond aangetroffen man kwam waarschijnlijk uit huis verdachte

COLUMN Holle frasen

12:02 Als wij iets willen weten van de gemeente Den Bosch, moeten we die vragen schriftelijk stellen. Wanneer we antwoord krijgen, is altijd gissen. Dat kan uren, dagen of zelfs weken duren. Tijdgebrek kan het niet zijn; tegenover elke journalist in Nederland staan naar schatting tien (!) voorlichters.