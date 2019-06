Zware storm? Om 14 uur weten we het (bijna) zeker

TILBURG - We zien allemaal die dreigende, brede rode wolkenpartij zien op Buienradar.nl die op ons afkomt. Ziet er best serieus uit, maar is dat ook zo? Volgens veiligheidsregio Midden-West Brabant is het nog moeilijk te voorspellen. Zij houden daarom goed contact met het KNMI. ,,En die bepalen pas om 14 uur vanmiddag welke code ze er uiteindelijk echt aan geven", aldus Marieke van Wijk van de veiligheidsregio. Code geel werd al afgegeven, maar om 14 uur zal de storm in Frankrijk aankomen en kan het KNMI zien hoe serieus het daadwerkelijk is.

,,Op dit moment denken we dat de storm om 18 uur in Bergen op Zoom is en om 19 uur in Tilburg aankomt. Rond tien over acht zou het er weer droog moeten zijn. Maar zeker weten doe je dat nooit", weet Van Wijk. ,,Afgelopen weekend werd er ook heel slecht weer voorspelt. We namen toen met festivals zoals Best Kept Secret allerlei scenario's door, maar het viel uiteindelijk best mee.”