Een taxicontrole? Dat mag veel vaker, aldus de chauffeur, waarna de boete van 169 euro kwam

Roze Maandag presen­teert het Gayformato­risch Dagblad

TILBURG - Wie had gedacht dat een reclamecampagne van kledingmerk Suitsupply zoveel teweeg zou brengen? Na verschillende acties in steden van voor- en tegenstanders en onder anderen een oproep van het Reformatorisch Dagblad om tegen de reclame in actie te komen, is daar het Gayfromatorisch Dagblad van de Stichting Roze Maandag.