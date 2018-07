Kermisfoto van de dag: wat eet je eigenlijk op de kermis?

TILBURG - Van al dat lopen en al die spanning die door je lijf giert in de attracties op de Tilburgse kermis, krijg je natuurlijk honger. En wat eet je dan? Deze foto van een suikerspinkraam geeft stof tot nadenken.

Behalve dat de foto alleen al in het oog springt op Instagram door alle kunstzinnig mooie kleurtjes, wekt het ook meteen je hongergevoel op. De suikerspin, die eigenlijk alleen maar bestaat uit suiker, is natuurlijk wel hét kermisvoedsel van al het eten wat er te krijgen is.

Welke lekkernijen kunnen nog meer niet ontbreken op de (Tilburgse) kermis? Deze volgorde is puur op willekeur gebaseerd.

1. Zuurstok

Naast de suikerspin kan de zuurstok natuurlijk niet ontbreken. Als kind was dat misschien wel hetgene waar je nog het meest naar uitkeek als je een bezoekje bracht aan de kermis. En je kunt er zo lekker lang mee doen natuurlijk.

2. Popcorn

Zoet of zout, de meningen zijn verdeeld, maar dat een grote zak popcorn niet alleen thuishoort in de bioscoop mag duidelijk zijn. Lekker rondwandelen tussen de attracties en je hand zo nu en dan in de popcorn steken, dat hoort er toch gewoon bij?

3. Oliebol

Als er één snack is die je alleen met oud op nieuw en als het kermis is eet, is het wel de oliebol. Deze vettige hap die vaak nog completer wordt gemaakt met rozijnen en poedersuiker, is al jaren populair.

4. Wijnballen en lolly's

In de kraam van de zuurstokken is de wijnbal toch ook wel echt een topfavoriet hoor. Deze bal waar je eindeloos van kunt blijven eten eindigt hoog in de categorie 'zoet en plakkerig'. Net als die enorme lolly's.

5. Churros

Misschien niet iets wat je op de nostalgische kermis tegenkomt, maar toch echt iets van de laatste jaren. Churros. Deze Spaanse delicatesse heeft misschien wat weg van een oliebol maar is het toch zeker waard om apart benoemd te worden.