Bioloog: ‘Lichtvervuiling schaadt de natuur en is slecht voor de mens’

Woonboot van Henriëtte ligt wéér op het droge: 'Voor de schilders is het handig, maar leuk is anders'

Door de toenemende droogte liggen woonboten steeds vaker droog. Zo ook in de Ooijpolder bij Nijmegen. Handig voor de schilder, die om de boot heen kan lopen. Maar leuk is anders. ‘Als je op een boot woont, wil je water om je heen. Geen modderboel of zandvlakte.’

4 augustus