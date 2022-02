Even een stapje opzij, daar komt de mestrobot voorbij op deze hightech boerderij

Het eerste wat opvalt in de stal van boer Ad van der Berg is dat het er niet stinkt. Het ruikt lekker naar hooi en naar koe, niet naar ammoniak. Het tweede is de vloer. Die is schoon. Niet zo schoon dat je ervan zou eten, maar wel zo schoon dat je er niet uitglijdt. En het derde is de rust. De koeien lopen vrij rond, melden zich bij een van de melkrobots, lopen naar buiten of laten hun vacht borstelen. Daar is ook een machine voor.