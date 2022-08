Grote stijging zeespiegel nu onvermijdelijk door smeltende Groenlandse ijskap

,,Het is een erg conservatief minimum”, zegt hoofdauteur Jason Box over de schatting van 27 centimeter. ,,Realistisch gezien zullen we dit cijfer nog deze eeuw meer dan verdubbeld zien.” De schatting ligt bovendien twee keer hoger dan wetenschappers aanvankelijk hadden toegeschreven aan de smelting van de Groenlandse ijskap. Volgens de nieuwe studie zou de stijging nog kunnen oplopen tot 78 centimeter.



Daarbij komen nog de aanhoudende CO2-emissies, het afsmelten van andere ijskappen en de thermische uitzetting van de oceaan, onder invloed van stijging van de temperatuur. Een stijging van de zeespiegel met meerdere meters wordt waarschijnlijk. ,,Of het nu over 100 jaar komt of over 150 jaar, het komt eraan. En de zeespiegelstijging waar we mee te maken hebben, groeit op dit moment, gezien het klimaattraject waar we op zitten”, aldus Colgan.