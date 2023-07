Is storm Poly het gevolg van een veranderend klimaat?

Zeg het maar: is er een link tussen Poly en klimaatverandering?

Volgens de belangrijkste klimaatpoliticus van Europa wel. Eurocommissaris Frans Timmermans veroorzaakte woensdag enige ophef met een boude stelling over de zware storm die over Nederland raasde. Bij IJmuiden zorgde Poly zelfs voor een windstoot van 146 kilometer per uur. „Het heeft allemaal te maken met klimaatverandering”, stelde de politicus die verantwoordelijk is voor het Europese klimaatbeleid. „Als we voorbeelden willen van hoe dringend het is, hoeven we slechts naar buiten te kijken.” Het is niet de eerste keer dat de PvdA’er een prikkelende klimaatuitspraak doet: eerder opperde hij een Europese herdenkingsdag voor klimaatslachtoffers in te stellen.

Maar is de bewering waar, is er een link?

Nee. Er bestaat geen wetenschappelijke basis voor zo’n uitspraak. ,,Zomerstormen komen slechts sporadisch voor”, zegt Chris Weijenborg, universitair docent in dynamische meteorologie aan de Wageningen Universiteit. ,,De ene keer buigt een storm meer naar Noorwegen af, en soms komt hij over Engeland en Nederland. Maar er is geen duidelijke trend zichtbaar wat betreft stormen in Europa.” Daarmee bedoelt de Wageningse wetenschapper: over een termijn van dertig jaar is niet te zeggen of dergelijke stormen in aantal en kracht toe- of afnemen. Laat staan of zo’n verandering is te verbinden aan de menselijke uitstoot van broeikasgassen.

Wat zegt het KNMI over zomerstorm Poly?

Poly was de op zes na zwaarste zomerstorm van de afgelopen vijftig jaar, meldt het KNMI op haar website. Ook het instituut in De Bilt benadrukt dat zomerstormen minder vaak voorkomen dan stormen in de herfst en de winter. Als het KNMI de blik verruimt naar buiten Nederland stelt het: ‘In de waarnemingen zien we een afname in stormen in de zomer in het hele noordelijke halfrond. Klimaatmodellen geven voor de toekomst ook een afname, al worden dit soort zomerstormen in de wereldwijde modellen niet goed beschreven. Ook in De Staat van ons Klimaat uit 2021 schreef het KNMI al: ‘Het aantal stormen op de Noordzee neemt niet toe.’

Doet klimaatverandering dan niets met onze zomers?

Natuurlijk wel! We voelen het aan den lijve. Onmiskenbaar is de trend dat West- en Centraal-Europa vaker te maken hebben met extreme hitte. En er is een direct verband met door de mens veroorzaakte klimaatverandering, stelde het VN-klimaatpanel IPCC in een publicatie uit 2021. Verder ziet het IPCC in ons deel van Europa meer regenval en droogte. Voor overstromingen is geen trend te zien. Laurens Bouwer, klimaatonderzoeker bij het Duitse instituut GERICS, legt uit: ,,1 graad opwarming leidt mogelijk tot wel 14 procent meer intense neerslag. Dat zien we al in waarnemingen.” En dat zorgt voor meer overlast door zomerse stortbuien.

Wat moeten we qua stormen verwachten?

Zoals het KNMI zegt: volgens de modellen zouden zomerstormen nog wel sporadischer kunnen worden. Volgens Weijenborg, die ook onderzoek doet naar de stormen Eunice en Dudley van februari vorig jaar, blijft het ingewikkeld. Eén van de bronnen van energie voor een storm is het temperatuurverschil tussen de polen en de evenaar. Dat bepaalt mede hoe sterk de straalstroom is en hoe daaruit depressies ontstaan. Als we ervan uitgaan dat de temperatuur aan de Noordpool aan de oppervlakte stijgt, dan is het temperatuurverschil met de evenaar kleiner. Ergo: minder ‘stormvoedsel’. Toch is het niet zo simpel, waarschuwt Weijenborg. Op grotere hoogte lijkt de temperatuur juist te dalen, dus het echte effect is ongewis. Eén ding weet hij wel zeker: ,,Poly was vooral ‘weer’ en niet zozeer ‘klimaat’.”

