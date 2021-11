Klimaatactiviste Greta Thunberg noemt klimaattop Glasgow een mislukking

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg werd wereldberoemd toen ze spijbelend aandacht vroeg voor maatregelen tegen klimaatverandering. Haar zogenoemde klimaatstaking gold als inspiratie voor de oprichting van de jongerenbeweging Fridays For Future. De mars in Glasgow is georganiseerd door de Schotse tak.



De Britse onderwijsminister Nadhim Zahawi had jongeren vanochtend opgeroepen niet te spijbelen en in het weekend deel te nemen aan klimaatprotesten. Morgen worden in Glasgow tot 50.000 betogers verwacht. De protesten vinden plaats terwijl delegaties van bijna tweehonderd landen in de Schotse stad praten over klimaatverandering en maatregelen daartegen.