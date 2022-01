Klimaatwetenschappers herkennen zich in ‘doemprofeten’ in film Don't Look Up

Hij kreeg een vernietigende recensie in The Wall Street Journal, een middelmatige drie sterren in de Volkskrant, en juist een enthousiaste vier sterren op deze site. Maar na de zo uiteenlopende recensies is er nu nog iets opmerkelijks aan de hand rond de satirische, absurde en komische film Don’t Look Up: klimaatwetenschappers en -activisten uit de hele wereld zeggen zich erin te herkennen.