Koe laat met pil minder boeren en scheten (en dat is goed voor het klimaat)

Een koe produceert met al haar oprispingen zo’n 140 kilo methaan per jaar. Die komen vooral via haar bek naar buiten, en voor een klein deel via de darmen. Het eten van gras zorgt in de pens voor de gassen die de koe graag zo snel mogelijk weer kwijt is, maar die de mens liever niet in de buitenlucht heeft. Met de 1,57 miljoen melkkoeien die dagelijks in de wei lopen, zijn de dieren een belangrijke bron voor de zogenoemde broeikasgassen in de lucht. Door die gassen warmt de aarde op, smelten de poolkappen en stijgt het water in de zee.