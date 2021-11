LIVE | Natuurorganisaties teleurgesteld over ‘vrijblijvend’ ontbossingsakkoord, protest klimaatactivisten mislukt

Klimaattop Glasgow Rutte: 'Moeten ons aanpassen aan klimaat, dat zit Nederlan­ders ook in het dna’

De klimaattop in Glasgow is vandaag begonnen met een reeks toespraken waarin de ene na de andere regeringsleiders waarschuwde voor het eind van de menselijke beschaving. Er moet meer actie worden ondernomen tegen de opwarming van de aarde, zo was de boodschap, zonder dat daarbij vaak tot concrete maatregelen werd gekomen. ,,U kunt rekenen op Nederland. Net zoals wij op u allen rekenen’’, sprak demissionair premier Mark Rutte de wereld toe. Lees hieronder ons liveblog over de klimaattop terug. Morgen zetten de wereldleiders hun gesprekken over de klimaatverandering voort in Glasgow.

1 november