Olieconcern ExxonMobil weet sinds jaren 70 al dat de olie-industrie voor klimaatopwarming zorgt

Olieconcern ExxonMobil voorspelde de opwarming van de aarde door fossiele brandstoffen al in de jaren 70, in detail. Hun eigen wetenschappers kwamen tot dit inzicht na uitgebreid onderzoek. Desondanks trok het bedrijf - net zoals veel andere bedrijven in de fossiele industrie - decennialang klimaatverandering in twijfel, evenals de betrouwbaarheid van klimaatmodellen.

Dat blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De wetenschappers van Exxon voorspelden op basis van meerdere computermodellen eind jaren 70, dat de aarde 0,2 graden Celsius per decennium zou stijgen. Dat komt overeen met de voorspellingen van academici en van overheden die tussen 1970 en 2007 zijn gedaan.

Quote Exxon wist dat hun werkzaamhe­den tot mondiale opwarming zouden kunnen leiden, met ‘dramati­sche effecten op het milieu voor het jaar 2050'

,,Onze resultaten tonen aan dat [...] ExxonMobil de opwarming van de aarde correct en kundig heeft voorspeld”, schrijven de onderzoekers. Tussen de 63 en 83 procent van de klimaatvoorspellingen van de wetenschappers van Exxon voorspelden de opwarming van de aarde accuraat, becijferden zij. Ook verwierpen ze een theorie over een mogelijke nieuwe ijstijd.

Twijfel zaaien

In 2015 ontdekten onderzoeksjournalisten reeds interne bedrijfsmemo’s die erop wezen dat Exxon wist dat hun werkzaamheden tot mondiale opwarming zouden kunnen leiden, met ‘dramatische effecten op het milieu voor het jaar 2050'. Nu blijkt dus dat Exxon niet alleen ‘iets’ van de opwarming wist - ze ‘wisten net zoveel’ als onafhankelijke wetenschappers.

Het onderzoek sloot bovendien uit dat de opwarming van de aarde níet door mensen wordt veroorzaakt: ,,Op geen enkel moment hebben de wetenschappers van het bedrijf gesuggereerd dat door mensen veroorzaakte mondiale opwarming niet zou plaatsvinden. Noch hebben ze geconcludeerd dat de onzekerheden te groot waren om menselijke en natuurlijke oorzaken van elkaar te onderscheiden.”

Quote De communica­tie­stra­te­gie was om ‘de onzeker­heid in wetenschap­pe­lij­ke conclusies over het mogelijk versterkte broeikasef­fect te benadruk­ken’

Actief ontkennen klimaatverandering

Desondanks ‘werkte ExxonMobil echter actief aan het ontkennen van deze ontdekkingen - inclusief het overmatig benadrukken van onzekerheden, het denigreren van klimaatmodellen, het mythologiseren van mondiale afkoeling en het veinzen van onwetendheid over de mate waarin de door mensen veroorzaakte opwarming te onderscheiden viel.’

Zo stelde toenmalig CEO Lee Raymond in 1999 dat de prognoses voor klimaatverandering ‘zijn gebaseerd op volledig onbewezen klimaatmodellen, of, vaker nog, pure speculatie'. Zijn opvolger in 2013 noemde de modellen in 2013 ‘niet competent'. De communicatiestrategie van Exxon, zoals verwoord in een interne memo uit 1988, was om ‘de onzekerheid in wetenschappelijke conclusies over het mogelijk versterkte broeikaseffect te benadrukken.’ Exxon zelf zegt dat het begrip van het bedrijf over klimaatverandering door de jaren heen is geëvolueerd, en dat critici het eerdere onderzoek verkeerd begrijpen.

Keihard bewijs

Voor de Science-studie analyseerden de onderzoekers 32 interne documenten van wetenschappers en managers van ExxonMobil uit de periode 1977 tot 2002, en 72 door collega-wetenschappers beoordeelde, wetenschappelijke publicaties met ExxonMobil wetenschappers als auteur of co-auteur, geschreven tussen 1982 en 2004.

De voorspellingen die ExxonMobil daarin deed, komen overeen met de daarna geobserveerde temperatuurstijgingen. Het onderzoek van Exxon was ‘eigenlijk verbluffend’ in zijn precisie en nauwkeurigheid, zegt Harvard-professor geschiedenis Naomi Oreskes, één van de drie co-auteurs van de publicatie in Science, dan ook. ,,Net als de hypocrisie, want een groot deel van de jarenlange disinformatie van Exxon [...] bestond uit de claim dat klimaatmodellen niet betrouwbaar waren.”

Volledig scherm Het logo van ExxonMobil. © REUTERS

Gigantische schade door bagatelliseren klimaatopwarming

,,De schade die door Exxon is veroorzaakt is gigantisch geweest”, reageert Jonathan Overpeck, decaan milieu aan de Universiteit van Michigan. ,,Ze wisten dat fossiele brandstof, inclusief olie en gas, het klimaat van de planeet ingrijpend zou veranderen op manieren die kostbaar zouden zijn in termen van levens, menselijk lijden en economische impact. En toch, ondanks deze kennis, kozen ze ervoor om het probleem van klimaatverandering publiekelijk te bagatelliseren, evenals de gevaren daarvan voor mens en planeet.”

Volgens hoofdauteur van de studie en professor milieukunde aan de Universiteit van Miami, Geoffry Supran, bieden hun bevindingen geen ruimte voor twijfel meer over de kennis van Exxon. ,,Onze analyse biedt uitsluitsel over ‘Exxon wist ervan’”, stelt hij. Het ‘geeft ons keihard bewijs dat ExxonMobil de opwarming van de aarde accuraat voorspelde, om vervolgens te draaien en de onderliggende wetenschap aan te vallen.”

Rechtszaken

Olie- en gasbedrijf Exxon was de afgelopen tijd onderwerp van diverse rechtszaken, waarin gesteld wordt dat het bedrijf wist van de schade die haar olie en gas het klimaat zou berokkenen, maar het publiek heeft bedrogen door twijfel te zaaien over klimaatverandering. In de meest recente zaak beschuldigt New Jersey vijf olie- en gasbedrijven, waaronder Exxon, ervan het publiek decennialang te hebben misleid, terwijl het bedrijf wist was het effect van fossiele brandstof op het klimaat was.

In een andere rechtszaak zei de toenmalig officier van justitie van Massachusetts, Maura Healey, dat de communicatie van Exxon ‘deed denken aan de langdurige ontkenningscampagne van de tabaksindustrie over de gevaarlijke effecten van sigaretten.’

