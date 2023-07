Oprichter Extinction Rebellion is overtuigd strijd te gaan winnen: ‘Achteraf zal de mensheid ons bedanken’

Video Klimaatver­an­de­ring: wanneer komt Nederland onder water te staan?

Deze maand komen de Verenigde Naties weer samen om met elkaar te praten over klimaatverandering tijdens COP27, een belangrijke vergadering voor Nederland. Ons land ligt namelijk onder zeeniveau, en met de huidige veranderingen in het klimaat is er een kans dat ons land deels onder water komt te liggen.