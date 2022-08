Oproep na officieel tekort: wees zuinig met water, al hebben de grootste slachtoffers daar niets aan

,,Het is droog in Nederland. Gortdroog. Schippers lijden schade. Boeren en tuinders vrezen voor hun gewassen. En ook de natuur lijdt schade. De vraag naar water is groter dan het aanbod.”

Michèle Blom was ernstig gistermiddag. Heel ernstig. Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, is voorzitter van het Managementteam Watertekorten dat luttele uren daarvoor was geactiveerd. Dat hoort bij het opschalen van niveau 1 naar niveau 2. Sinds 13 juli was er in Nederland een ‘dreigend watertekort’, gisteren stelden de waterbeheerders van Nederland vast dat ons land kampt met een ‘feitelijk watertekort’.

Volledig scherm In de jachthaven van Beusichem liggen boten in de modder. De droogte veroorzaakt een lage waterstand en zorgt voor problemen in de Lek en veel andere rivieren. © ANP

Dijken krijgen voorrang

Door dat ‘opschalen’ worden de bestuurlijke lijnen korter. Waterbeheerders nemen al weken allerlei maatregelen, maar nu is er ook dat management team om te beslissen over de verdeling van de schaarste. Dat gaat via een zogeheten ‘verdringingsreeks’. De stabiliteit van de dijken (veendijken kunnen doorbreken als ze uitdrogen) en het voorkomen van onherstelbare schade heeft voorrang. Daarna komen drinkwater en energievoorziening. Daar weer na het op kleine schaal beregenen van kostbare gewassen. Helemaal achteraan de rij staan de ‘overige belangen’, zoals de scheepvaart, de landbouw en de recreatie.

Poll Wat doe jij om zuiniger om te gaan met drinkwater? Geen auto wassen

Geen zwembadjes vullen

Tuin niet sproeien

Ik probeer er rekening mee te houden op alle mogelijke manieren

Geen van bovenstaanden Wat doe jij om zuiniger om te gaan met drinkwater? Geen auto wassen (9%)

Geen zwembadjes vullen (8%)

Tuin niet sproeien (4%)

Ik probeer er rekening mee te houden op alle mogelijke manieren (57%)

Geen van bovenstaanden (22%)

Blom riep consumenten op drinkwater te besparen. ,,Was niet iedere week uw auto, vul niet elke dag opnieuw dat zwembadje voor de kinderen. Help de drinkwaterleidingbedrijven het drinkwater op peil te houden. De kraan staat altijd open, maar zet hem alstublieft af en toe zelf uit.” Het was een oproep, geen plicht. Op de vraag of er een moment komt dat bijvoorbeeld autowasserettes tijdelijke sluiting wordt opgelegd antwoordde zij: ,,Nee.”

Volledig scherm Voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Bart Vonk, directeur-generaal Rijkswaterstaat en voorzitter van het Managementteam Watertekorten (MTW) Michele Blom en meteoroloog KNMI Marco Nolet (vlnr) tijdens de toelichting over de laatste droogtemonitor. © ANP

Er is met het drinkwater op dit moment geen probleem, onderstreepte Jaap Mos, expert van de Vereniging van Drinkwaterbedrijven. In de zomer van 2020 kwam in het oosten van het land tijdelijk minder water uit de kraan. ,,Dat was een gevolg van corona”, zei Mos. ,,Er gingen zoveel Nederlanders met vakantie in eigen land dat in sommige gebieden veel meer mensen waren dan normaal, toen konden we daar de piekbelasting even niet aan.”

Landbouw en scheepvaart grootste slachtoffers

Mos ziet de oproep vooral als een signaal: het is niet solidair als de één uitgebreid zijn tuin besproeit, terwijl de ander zijn gewassen niet mag beregenen. Maar, voegde hij eraan toe: de grote slachtoffers van de huidige droogte, de landbouw en de scheepvaart, hebben er feitelijk weinig aan: consumenten gebruiken drinkwater, dat komt uit beschermde grondwater gebieden, die putten zitten dieper. ,,Tuinders gebruiken geen drinkwater. Dat zijn gescheiden systemen.”

Quote Het gras zal snel weer groen zijn, maar in 2018 duurde het tot na de winter dat het grondwater­peil weer enigszins op niveau was Marco Nolet, KNMI

Het kan deze zomer net zo droog worden als in die van 2018, en dat is echt uitzonderlijk, waarschuwden de experts. Maar er is een belangrijk verschil: van 2018 is veel geleerd. Zo hebben de waterschappen dit voorjaar al veel meer water hebben vastgehouden dan voorheen. Michèle Blom: ,,We zitten nu in een beheersbare situatie, anders dan in 2018.”

Niet zomaar opgelost

Dat wil niet zeggen dat het vanzelf wel goedkomt. Het waterpeil in de Rijn zal de komende weken nog verder dalen, zei Marco Nolet, meteoroloog van het KNMI. Het neerslagtekort zal toenemen. ,,Dat is vooral een ramp voor de hoger gelegen gebieden, die helemaal afhankelijk zijn van neerslag”, zei hij. ,,En denkt u vooral niet dat het na een paar buien is opgelost. Het gras zal snel weer groen zijn, maar in 2018 duurde het tot na de winter dat het grondwaterpeil weer enigszins op niveau was.”

