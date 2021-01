60(!) kilo frikandellen, shoarmavlees, hamburgers en kroketten gedumpt in de berm

Zo komt Heineken weer tot leven in Rotterdam

7 januari Veel mensen - ook toeristen - kennen Heineken vooral van de Experience in de hoofdstad. Terwijl de brouwerij Rotterdamse wortels heeft. Die krijgen nu een gezicht in het voormalige kantoor van de bierbrouwer in Crooswijk. Het museum (en vergadercentrum) krijgt naam Heineken's Beerlab. Het wordt de kroon op het werk van Stadsherstel Rotterdam, dat al 40 jaar vervallen gebouwen-met-een-verhaal opknapt en ze een publieke functie geeft.