Aantal horecazaken stijgt: 2670 nieuwe ondernemingen sinds eerste lockdown

Sinds het begin van de coronacrisis wordt gewaarschuwd voor een kaalslag in de horeca. Maar uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat het aantal horecazaken sinds maart juist met 2670 is gestegen, naar ruim 74.000. Ook na de sluiting van de horeca in oktober zijn er nog zaken bij gekomen: in november schreven 614 horecazaken zich in bij de KvK, in december 688, waaronder cafés, kantines en restaurants.