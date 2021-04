Advies: maak groenten en fruit goedkoper en voer suikertaks in

Koken & Eten Groente en fruit: welke kun je beter wel afspoelen en bij welke is dat onnodig?

30 maart Met het mooie weer neemt de zin in fruit en frisse salades toe. Net als de discussies over of je fruit en groente moet wassen voor je ze rauw opeet. En hoe zit het met dat zakje voorgesneden sla: wassen of direct op je bord? Professor Frank Devlieghere en professor Bruno De Meulenaer geven hun kijk op de kwestie.