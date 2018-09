'Afslankbacterie' over circa drie jaar op de markt

Daarover schrijft het digitale magazine Wageningen World. De start-up A-Mansia is een samenwerking van Wageningen University & Research en de Université catholique de Louvain. Het bedrijf heeft 13 miljoen euro startkapitaal opgehaald. Het is de bedoeling om met dit geld een vondst van een Wageningse hoogleraar te gaan uitwerken. De bacterie van hoogleraar Willem de Vos heet Akkermansia muciniphila. Deze bacterie gaat darmontsteking tegen en helpt mogelijk tegen leververvetting, zo meldt Wageningen World. De bacterie zorgt ervoor dat schadelijke en uiteindelijk dikmakende voedingsstoffen minder snel in het lichaam belanden.

Te dik

Repen of dranken

In welke vorm de bacterie leverbaar wordt, is nog niet bekend. De onderzoekers denken aan voedingssupplementen en poeders, maar sluiten yoghurtdranken, repen of gepersonaliseerde medicijnen niet uit. Het is niet duidelijk hoe het dieet van de gebruikers er verder uit zou moeten zien. Het eerste product zal niet op recept zijn via de huisarts, maar zal waarschijnlijk als supplement worden verkocht.



De Vos laat weten dat het product eerder een capsule zal zijn dan een drankje en dat er op dit moment trials lopen. Deze moeten laten zien hoe de uitwerking van de bacterie is op mensen.



Om uit te zoeken wat een goede methode is om de bacterie te gebruiken, steekt een Frans investeringsfonds ook geld in het bedrijf. Seventure beheert 600 miljoen euro voor bedrijven als Danone en Novartis.