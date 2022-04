Al die soorten paaseitjes: 'Het is eigenlijk een typische vorm van kapitalisme’

Koken & EtenGezellig ontbijten, samen brunchen en paaseieren zoeken: het voorjaar staat weer in het teken van Pasen. De lente nodigt uit om op stap te gaan, zeker nu het allemaal weer mag. En we mogen ook extra aandacht besteden aan de natuur en biodiversiteit.

In de supermarkten zie je rond Pasen veel dubbeling met kerst, zegt foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan. ,,Het speciale brood heeft dan nu een paasuiterlijk, de brunchbroodjes en hartige taarten zijn een typisch brunch-ding, hier en daar vind je ook nog wel een opgebonden rollade.”



Volgens Ammerlaan is Pasen ook een moment waarop we asperges en aardbeien eten. ,,Maar veel uitgebreider is het niet. We eten ’s avonds misschien wat feestelijker, maar gaan niet uitgebreid gourmetten met z’n allen, zeker niet als het mooi weer is.”

Steeds meer bizarre smaken voor paaseitjes

Bij Albert Heijn vind je in het paasassortiment producten als minitulbanden (in opvallende kleuren), paashaas-XL-brood en een rainbow cake met laagjes in felle kleuren, om de tafel mee te versieren. Ook kun je gazpacho’s in drie verschillende smaken en kleuren en een verspakket voor een voorgesneden groentenquiche kopen.

Volgens foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer kunnen we dit jaar ook niet om het grote assortiment paaseieren heen. ,,Er komen steeds meer bizarre en bijzondere paasei-smaken. Vergelijk het met ijssmaken: vroeger had je al vanille, aardbei en chocola, maar nu heb je er honderd als je ergens binnenloopt. Zo is het ook met de paaseieren, je krijgt tiramisu, stracciatella, karamel pecan. Alle winkels hebben verschillende typen paasei-smaken.”

Paaseitjes zijn net pepernoten

,,Het is vergelijkbaar met de pepernoten”, vult Ammerlaan aan. ,,Mensen zijn ermee bezig en ze liggen al vroeg in de winkel, dus je gaat ze kopen. Dat geldt ook voor de paaseieren, omdat het er zo lang is wil je ook wel eens wat anders. Met al die smaken kun je lekker variëren, want er is toch een lange aanloopperiode naar Pasen.”

,,Merken en supermarkten proberen te zoeken waar consumenten mee in aanraking willen komen. Ze proberen hun aanbod te verbreden door toch iets anders aan te bieden en daardoor de consument bij het merk te houden. Het is eigenlijk een typische vorm van kapitalisme”, aldus Brouwer. ,,Vanuit de consument zie je dat er behoefte is aan iets nieuws, dus het is logisch dat dit gebeurt. Mensen vinden het spannend en ze willen iets nieuws mee naar huis nemen en proberen, dus het sluit daar heel goed op aan. Je ziet ook dat merken een nieuwe smaak introduceren als special, dat is een truc om de markt te verkennen en te kijken wat het goed doet, om hem daarna in het assortiment te behouden.”

Volledig scherm © Getty Images

Hema vroeg in een enquête hoeveel paaseitjes mensen gemiddeld eten in deze periode. Dat zijn er volgens de Nederlandse warenhuisketen 51, terwijl dat er in 2016 nog 47 waren. 6 op de 10 Nederlanders zouden graag nieuwe smaken willen proberen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.