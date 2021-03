Albert Heijn komt met vega-kibbeling en vega-spareribs: ‘Ik kan me voorstellen dat het lekker is’

,,Hulde dat Albert Heijn zich hiervoor inzet”, vindt Bart van Olphen, oprichter van vismerk Fish Tales. Hij is al jaren voorvechter voor duurzame visvangst en staat voor ‘duizend procent’ achter alle initiatieven om de druk op de visvangst te verlichten. ,,Alles wat beter is voor de planeet, juich ik toe. Er gebeurt heel veel in vlees- en visvervangers en het verbaast me niet dat Albert Heijn hiermee komt. Ik ben benieuwd of het mag met die naamgeving. Kibbeling is natuurlijk geen vissoort maar een product, dus misschien mag het wel, als je het poëtisch verwoordt.”



Zelf zit Van Olphen in het kamp ‘echt eten’ dus hij geeft voorkeur aan eten dat niet 'verbasterd’ is. ,,Maar ik ben er absoluut voorstander van als mensen het lekker vinden. Ik ben erg voor plantaardig. In mijn laatste boek leg ik de nadruk op veel groente en een beetje vis. Eten moet echt zijn, vind ik, want je wordt een beetje in de maling genomen met deze producten. Ik ga het wel proberen en ik kan me voorstellen dat het lekker smaakt.” De kibbeling bevat onder andere rijst en rijstmeel, erwteneiwit, maismeel.