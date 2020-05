Albert Heijn versoepelt regels: winkelwagen of mandje niet meer verplicht

,,Elke winkel is anders”, zegt AH-woordvoerder Pauline van den Brandhof. ,,Dit gaat om winkels die groot zijn en waar afstand houden geen moeite kost. In zo’n geval willen we klanten niet verplichten om met een karretje of mandje te lopen.”



Het uitgangspunt blijft dat in filialen 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Maar het ligt aan de managers van de AH-supermarkten om winkelend publiek eventueel zonder wagentje te laten winkelen. ,,Iedere manager kent zijn eigen winkel het beste. Je kan dit zien als maatwerk per winkel.”



Het is niet heel zinvol om iemand te verplichten een karretje te pakken als het niet druk is, zegt Van den Brandhof. En het is nog steeds aan de klant om 1,5 meter afstand te bewaren.