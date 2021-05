Aldi geeft als vijfde supermarktketen zijn kippen een beter leven

Koken & etenAldi heeft als vijfde supermarkt aangekondigd in 2023 volledig over te gaan op de verkoop van kip die een beter leven krijgen. Het gaat om het keurmerk Beter Leven en Aldi heeft toegezegd alleen nog kip te gaan verkopen met minimaal één ster.

Geweldig nieuws, vindt Wakker Dier de stap van de van oorsprong Duitse supermarktketen. Aldi is na Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus de vijfde die alleen nog kippenvlees in de schappen legt met een ster op het etiket. Hiermee zijn de grootste supermarkten over de drempel. Alleen nummer 4 in ons land - Spar heeft na AH, Jumbo en Aldi de meeste vestigingen - heeft de stap nog niet gemaakt. Aldi bevestig het bericht van Wakker Dier.

Wakker Dier meldt de vijf supermarkten die overstappen in het zonnetje te zetten met een radiospot. Hiermee wil de dierenwelzijnsorganisatie een signaal afgeven aan de overige supermarkten dat zij niet meer achter kunnen blijven, zo meldt de dierenwelzijnsorganisatie. Twaalf Nederlandse supermarkten hebben nog niet toegezegd het welzijn van hun kip te verbeteren.



Deze supermarkten – waaronder naast Coop, DekaMarkt, Dirk en Hoogvliet ook Spar – zijn lid van de inkooporganisatie Superunie. Gezamenlijk hebben zij een marktaandeel van ongeveer 20 procent. Het voordeel, vindt Wakker Dier, is dat ze in één klap het beleid voor honderden supermarkten kunnen bepalen.

Verse kip

Overigens geldt deze stap voor verse kip. Met verse kip bedoelt Wakker Dier ‘kip die bedoeld is voor de avondmaaltijd’. Het gaat volgens de woordvoerder om ‘het overgrote deel van de verkochte kip’. ,,Kip uit de diepvries, conserven of kip verwerkt in salades en andere gemaksproducten vallen hier niet onder.” De kipvleeswaren van Aldi voldoen volgens Wakker Dier eind dit jaar allemaal aan het Beter Leven keurmerk. ,,Andere supermarkten hebben deze stap op kipvleeswaren al gezet, dus dat betekent dat aan het einde van dit jaar alle kipvleeswaren ten minste één ster hebben.”

Praat mee

