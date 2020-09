‘Aldi moet wel uit schulp kruipen om Lidl bij te benen’

De van oorsprong Duitse supermarktketen (sinds 1973 in Nederland, inmiddels 500 winkels) heeft de afgelopen periode gebruikt om zich voor te bereiden op de toekomst. In de supermarktwereld telt immers elke klant. Albert Heijn was begin dit jaar volgens de cijfers van onderzoeksbureau Nielsen met 34,9 procent de onbetwiste marktleider. Jumbo groeit intussen keihard door en heeft nu 21 procent van de markt in handen.



Opvallend is dat Aldi en Lidl voor het eerst sinds jaren licht terrein verloren: het marktaandeel van Lidl zakte van 10,9 naar 10,7 en dat van Aldi van 6,1 naar 5,9 procent. Aldi heeft in ons land inmiddels een marketingafdeling opgetuigd die onder meer vier commercials voor tv heeft ontwikkeld. Tot nu toe was de dozenschuiver nooit eerder te zien met reclamespotjes. Daarnaast is de gang naar sociale media gemaakt en is er een eigen klantenservice in het leven geroepen voor vragen en klachten.