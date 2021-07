Als je niet veel groente eet, heb je dan automatisch een tekort aan bepaalde stoffen?

Ouders hebben vaak moeite hun kinderen voldoende groenten te laten eten. Maar volwassenen komen ook vaak niet aan de hoeveelheden die het voedingscentrum adviseert. Hoe erg is dat?



In één opzicht kan voedingsdeskundige Nicole de Roos mensen geruststellen: ,,Groenten zijn belangrijke, maar niet de enige bronnen van vitamines en mineralen.” Vitamine C bijvoorbeeld, goed voor je weerstand, zit ook in fruit en fruitsap, legt ze uit. ,,Vooral sinaasappelen en aardbeien - nu volop verkrijgbaar - zijn rijk aan vitamine C. Een andere belangrijke vitamine uit groente is foliumzuur. Ook dit zit in fruit, maar daar moet je meer van eten om er voldoende van binnen te krijgen.”