Als kind geen chips maar snoeptomaatjes krijgt van ouders, kan de dag van uitvinder Jos ‘niet meer stuk’

Radioman én cocktail­lief­heb­ber Jurgen van den Berg deelt toptips: 'Cocktail is schilderij­tje van vloeistof­fen'

Hij is absoluut géén pro in het maken van cocktails, benadrukt hij, maar slechts een ‘hobbyshaker’. Eentje die ijsblokjes gewoon met z’n hand pakt in plaats van met een ijsblokjestang, maar wél eigenaar is van een ‘jigger’ (een maatbekertje) en een cocktailbijbel. Drie cocktailrecepten voor de zomer van radiopresentator Jurgen van den Berg uit Utrecht.

5 augustus