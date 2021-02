Ambities voor deelname aan Heel Holland Bakt? Zo voorkom je dat je cake instort

Terwijl je cake er in de oven nog zo mooi uitziet, zakt het baksel tijdens het afkoelen als een zoutzak in elkaar. Jammer, want het ziet er behoorlijk treurig uit. Het instorten kan meerdere oorzaken hebben, maar de echte vraag is: hoe kun je het voorkomen?

Nu we met zijn allen nóg langer aan huis gekluisterd zijn, zullen velen overwegen het bakken weer op te pakken en te werken aan de eigen bakkwaliteiten. Bakken moet leuk zijn en dat zelfs de besten weleens worstelen met hun creaties, wordt wekelijks bevestigd in het populaire tv-programma Heel Holland Bakt.

In de een-na-laatste aflevering maakte de Oostenrijkse Daniël bijvoorbeeld iets wat eerder op een langwerpige gevulde koek leek of een ‘dood schilpadje’ dan op de welbekende kano. Rutger van den Broek, de eerste winnaar van Heel Holland Bakt deelt graag zijn tips om missers te voorkomen. Te beginnen met een ouderwetse cake.

Prikker

Er zijn verschillende redenen waarom een cake of cupcake plotseling inzakt na het bakken, volgens Van den Broek. Aan de ene kant kan het zijn dat de cake gewoonweg nog niet gaar genoeg is. ,,Je denkt dat die klaar is; de cake is mooi bruin van buiten, maar tijdens het afkoelen blijkt dat niet het geval en zakt hij in.’’ Om te voorkomen dat je een ongare cake uit de over haalt, adviseert hij de klassieke truc met de satéprikker.

,,Steek de prikker in de cake; zit er geen beslag aan de prikker, dan weet je dat de cake gaar is.’’ Let wel op bij cakes met stukjes chocolade; gesmolten chocolade lijkt soms net beslag. Prik in zo’n geval nog een keer. De satéprikker gebruik je pas tegen het einde van de baktijd. Het kan verleidelijk zijn om eerder de cake al in en uit de oven te halen, maar doe dat niet, want ook dát heeft gevolgen voor de garing.

Geduld

Je moet geduld hebben. Wie de oven vroegtijdig opendoet om de geur van cake op te snuiven of even te controleren riskeert een ingezakt baksel. ,,Het rijzen van de cake is een delicaat proces. Je zult je verbazen hoeveel warmte verloren gaat bij het openen van de oven. Dezelfde voorzichtigheid is aan te raden bij het bakken van bijvoorbeeld soezen.’’

Als de cake van buiten mooi bruin is, maar van binnen zacht en niet gaar genoeg, dan heeft de oventemperatuur waarschijnlijk te hoog gestaan. Van den Broek adviseert voor het maken van een cake een ovenstand van 160 graden, bij een baktijd van 60 tot 75 minuten.

Lucht

Een andere veelgemaakte fout is dat mensen bij de bereiding van het beslag te veel bakpoeder gebruiken. Teveel bakpoeder zorgt ervoor dat de cake te snel rijst. ,,De cake is dan te luchtig geworden. Een te luchtige cake, stort vaak naderhand in elkaar.’’

De tip is om de juiste verhoudingen te handhaven. ,,Op 200 gram bloem gebruik ik 1,5 theelepel bakpoeder.’’ Bij 100 gram zou ik ¾ theelepel doen. Als je zelfrijzend bakmeel gebruikt, dan zit je vast aan die verhoudingen, waardoor de cake te luchtig kan worden.’’

Barst

Soms zit aan de bovenkant van de cake een grote barst. Dat is een teken dat de oventemperatuur te hoog was, dat er te veel bakpoeder gebruikt is of dat het beslag te luchtig was. De bovenkant van de cake was al gaar terwijl het beslag binnenin nog aan het rijzen was. Er is maar één uitweg voor het rijzende beslag: naar boven, waardoor een scheur in de cake ontstaat, weet Van den Broek.

Nog een probleem is als de cake niet uit de vorm komt. ,,Dan heb je hem niet genoeg ingesprayd, laat Kelly Koopmans, patissier en eigenaar van DS Patisserie in Den Haag weten. Haar tip: ,,vet de bodem in en doe daar ook nog eens bloem overheen voor een soepel resultaat.’’ Een stuk bakpapier op bodem en zijkanten helpt ook, volgens Van den Broek. Dan kun je met behulp van het papier de cake eruit tillen.

Klef

Natuurlijk zijn er voldoende mensen die juist van kleffe cake houden. Een typisch Spakenburgse cake staat juist bekend om zijn nattigheid. ,,Bij zo’n cake geldt de truc met de satéprikker niet’’, vertelt Van den Broek. Een Spakenburgse cake bevat doorgaans extra veel boter en paneermeel (om het geheel toch een beetje bij elkaar te houden).

Zelf prefereert Van den Broek een ‘normale’, goed gegaarde cake waarvoor hij de volgende ingrediënten gebruikt:

Voor een cakevorm van 25 centimeter

- 200 gr suiker

- 200 gr boter, op kamertemperatuur

- 1 tl vanille-extract en/of 1 citroen, rasp

- ¼ tl zout

- 4 eieren, op kamertemperatuur

- 200 gr bloem

- 1½ tl bakpoeder

Voor een cakevorm van 30 centimeter

- 250 gr suiker

- 250 gr boter, op kamertemperatuur

- 1 tl vanille-extract en/of 1 citroen, rasp

- ¼ tl zout

- 5 eieren, op kamertemperatuur

- 250 gr bloem

- 2 tl bakpoeder

Verder nodig

- boter, om in te vetten

