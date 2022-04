Amerikanen krijgen koekje van eigen... bodem! Woerdense leerlingen bedenken recept

Voedsel­waak­hond waarschuwt voor erectiesti­mu­le­ren­de honing

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om het product Epimedyumlu Macun niet te gebruiken. In deze kruidenpasta met honing zit sildenafil, een stof die gebruikt wordt in geneesmiddelen bij erectiestoornissen. Dat mag alleen door artsen worden voorgeschreven en mag niet in levensmiddelen zitten. De waakhond draagt bedrijven op de potentieverhogende honing uit de handel te halen.

