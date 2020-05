André is de enige bakker die de echte Arnhemse meisjes maakt: ‘Het procedé luistert nauw’

Arnhemse meisjes hebben een beschermde status. Het geheime recept van de elegante koekjes ligt bij het merkenbureau en het heeft geen zin om het André Hilvers te vragen. Je krijgt het antwoord toch niet van de 51-jarige Bakker uit Arnhem. Behalve dan dat er bloem, boter, suiker, water en een beetje gist in gaat.

Het verhaal over de Arnhemse meisjes wil hij wel delen. Daar is hij hartstikke trots op. ,,Arnhemse meisjes maken we sinds vorig jaar. Dat wilden we al heel lang, heel graag."

Het koekje bestaat al tweehonderd jaar?

,,Bakker Hagdorn uit Arnhem bakte ze sinds 1829. Arnhemse meisjes waren het resultaat van de zoektocht naar een koekje dat 'fijn op de tong en aantrekkelijk voor het oog' moest zijn. Gemaakt van gerezen gistdeeg, knapperig, iets gebold, een beetje pittig en rijk bestrooid met suiker."

,,Het patent op het koekje kwam in 1987 in handen van de Arnhemse familie Jurjus. Wij zijn de opvolgers, beschikten over de beste papieren om hofleverancier te worden."

Sympathiek, een kwestie van gunnen?

,,Nou, we hebben er serieus ons best voor gedaan. In onze winkels werden altijd al Arnhemse meisjes verkocht, dus tien jaar geleden ben ik met Henk Jurjus in gesprek gegaan, heb ik gevraagd of hij me het recept wilde verkopen. Hij vroeg er te veel voor. Dat wilde ik niet.''

,,Henk heeft onze interesse onthouden. Toen hij vorig jaar met zijn bakkerij stopte en met pensioen ging, zaten wij als eersten bij hem aan tafel. Er waren meer gegadigden, dus ik heb meteen gezegd dat ik niet wilde opbieden. We zijn het geworden, omdat we Arnhems zijn en ambachtelijk bakken. Nu hebben we het originele recept, de bakmachine die speciaal voor de koekjes is gemaakt én Henk. Sinds zijn pensionering bakt hij een of twee dagen per week bij ons Arnhemse meisjes. Een van de medewerkers uit zijn bakkerij en een winkelmeisje maakten ook deel uit van de deal. Naar volle tevredenheid, wederzijds."

Volledig scherm André Hilvers met zijn Arnhemse meisjes. © Gerard Burgers

Er komt een speciale machine aan te pas?

,,Ja, een bijzonder model, een ontwerp dat 34 jaar oud is. Laag, passend onder de werkbank in de vorige bakkerij. Je moet op een krukje zitten om eraan te kunnen werken. Dat willen we op termijn anders. Er kijkt inmiddels een machinebouwer mee hoe het arbotechnisch beter kan. Zomaar veranderen doen we niet, want het procedé om deze Arnhemse meisjes te maken luistert nauw."

Hoe wordt het koekje dan gemaakt?

,,Vooral de persing, de manier waarop de suiker in het deeg wordt gedrukt, moet perfect zijn. De koekjes moeten slank zijn, bolling is niet gewenst. Nogal wat zaken bepalen of ze de strenge keuring doorstaat: het weer, de juiste druk van de wals, grofheid van suiker en ook de temperatuur en vochtigheidsgraad in de bakkerij moeten optimaal zijn. Daar hebben we speciale maatregelen voor getroffen. Ook de kwaliteit van hooiboter die erin gaat, telt mee.‘’

Jullie zijn wel wat aangegaan, met die meisjes...

,,Daarom zijn we zo blij met Henk, die over het fingerspitzengefühl beschikt dat nodig is om ze te maken."

Zo'n koekje verdient wereldfaam.

,,Die heeft het al. Veteranen en toeristen kopen de koekjes graag. Maar gelukkig zijn hier ook veel fans. Grote leveranciers tonen belangstelling. Als we willen, kunnen we de koekjes met pallets tegelijk kwijt, in het buitenland. Doen we niet, we houden het lekker lokaal, klein. Anders is de charme er zo vanaf.”