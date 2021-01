André van Duin steelt de show in Heel Holland Bakt: ‘Dit is meer een dood schildpadje’

Hoe lekker en hoe mooi de taarten ook waren van de kandidaten, presentator André van Duin steelt de show tijdens de vijfde aflevering van Heel Holland Bakt. Het begon al bij de eerste opdracht, waarvoor de bakkers pannenkoeken moeten bakken. ,,Niet zo leuk om te bakken", reageert Ellen gelaten. ,,Ik hou niet zo veel van pannenkoeken", zegt Sabine sip. Niet eens zo makkelijk, want soms mislukt niet alleen de eerste maar ook de tweede, merkte Daniël. ,,De eerste lukt niet altijd, kijk maar in mijn familie”, grapt jurylid Robèrt van Beckhoven tegen Elizabeth.

Leuk hoor, al dat gebak. Maar wat zijn nou de lekkerste pannenkoeken? Precies, die met spek. Dat vindt Van Duin in elk geval en probeert daarom spek te 'verkopen’ aan een bakker. Hij loopt met een bordje rond in de hoop dat iemand er eentje voor hem wil maken. Thijs krijgt hij zo gek. ,,Zet het beeld even stil”, adviseert Van Duin, als hij zijn bordje vol heeft. ,,Lekker bakken.”

‘Bekijk het maar’

Bij de technische opdracht - kano's - komt Van Duin weer geestig uit de hoek. Heel lekker, vindt de jury de koek met spijs. De bakkers ook. ,,Maar ja", merkt Ellen op, ,,als je dit thuis doet, heb je een recept. En nu staat er alleen maar: maak een deeg." ,,En bekijk het verder maar", vult Van Duin droogjes aan. ,,Ja,dat is Robèrt."



Hoe bekend de koeken ook zijn: dat betekent nog niet dat je ze dan ook gemakkelijk kunt maken. De van oorsprong Oostenrijkse Daniël besluit de vorm niet te gebruiken, misschien omdat hij niet precies weet hoe kano's eruitzien. Het levert een langwerpige gevulde koek op. ,,Creatief met kano", merkt jurylid Janny van der Heijden op. ,,Je moet ze echt in de vorm bakken", zegt Van Beckhoven. ,,Dit is meer een dood schildpadje.” En die van Elizabeth ontberen een dakje, dus die noemt Van Duin ‘het cabrioletje onder de kano's’. Deze twee afwijkende kano's scoren het minst goed: Thijs en Eric bakten de beste.

Stomme koekjes

Voor het spektakelstuk moeten de bakkers aan de slag met macarons of 'stomme koekjes’ zoals Ellen ze noemt. Je moet keihard slaan als je het beslag maakt, maar het is lastig. ,,Het is een fragiel koekje, net een vrouw", zegt Van der Heijden met een knipoog. Daniël is in mineur. Hij heeft ze nooit eerder gemaakt. ,,Ik zie het aan je werkbank", zegt Van der Heijden en steekt meteen een handje toe.

Quote Balen. Het is voorbij Daniël De manier waarop de torens eruit zien, krijgen achter de schermen ook kritiek. Samen met Van der Heijden beoordeelt Van Duin de torens die de kandidaten hebben gefabriceerd. ,,Ik zou hem nooit zo puntig hebben gemaakt", zegt Van der Heijden over een van de kandidaten. Dan lacht Van Duin kwajongensachtig. ,,Ik zou sowieso nooit zo'n toren hebben gemaakt.”



Ook bij de beoordeling heeft Van Duin weer een paar snedige opmerkingen in zijn mouw. Soms is het alleen al de manier waarop hij iets zegt. ,,Kom maar Elizabeth.” Pauze. ,,Met je macaróns.” Elizabeths heeft van haar taart een fraai tuintje gemaakt, maar de macarons: daar is nogal wat mee mis helaas. ,,Het is de taart met de meeste bijen", troost Van Duin haar. Ook Sabines taart valt qua smaak tegen. De koekjes zijn brokkelig en de smaak is niet goed. ,,De bijen zijn er dol op", zeg Van der Heijden. Als ze haar taart weer mag meenemen roept Van Duin haar toe: ,,En hou je bijen bij je.”

De jury merkt dat de kandidaten wisselend hebben gebakken. Soms is de ene opdracht bijna perfect verlopen terwijl de opdracht erna bij die bakker faliekant mislukt. Thijs bakte het weekend door het meest stabiel en krijgt voor de tweede keer de titel meesterbakker. De bakker die naar huis gaat, is Daniël. Zowel zijn pannenkoekentaart (niet echt pannenkoeken) als de macarons (niet zo goed gelukt) en de kano's (afwijkende vorm) waren geen hoogtepunten,. , Echt heel jammer.” ,,Balen. Het is voorbij", reageert hij na afloop geëmotioneerd. ,,Zulke fijne mensen. Heel fijne weken. Heel erg jammer.”



Er zijn nog twee mannekes en twee vrouwkes over: Thijs, Eric, Sabine, Ellen en Elizabeth.

