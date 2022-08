Appels, peren en druiven doen het goed, maar extreem weer maakt komende maanden wel ‘spannend’

Koken & EtenNederlandse telers van appels en peren verwachten in het najaar ongeveer evenveel kilo's te oogsten als vorig jaar. Wijnboeren zijn eveneens tevreden. Het wordt nog wel spannend, melden de ondernemers. Want de droogte, de hitte, hagelbuien en ongedierte kunnen nog roet in het eten gooien.

Dit jaar is de perenoogst naar verwachting zelfs nog iets gunstiger dan in 2021. In totaal komt de Nederlandse oogstraming uit op 245 miljoen kilo appels en 368 miljoen kilo peren. 40 procent van de geteelde appels in Nederland is van Elstar, de oogst van deze appel wordt geschat op 101 miljoen kilo. Voor het tweede ras in Nederland, Jonagold, wordt uitgegaan van 53 miljoen kilo.



De Conference-peren is goed voor driekwart van de perenoogst en verreweg het grootst in ons land, deze wordt geschat op 288 miljoen kilo. Voor de peren van Beurré Alexander Lucas en Doyenné du Comice wordt gerekend op 23 miljoen en 22 miljoen kilo. De Nederlandse productie van appels en peren is goed voor 18 procent van de totale EU-productie.

Teler Cees Masteling, van fruitbedrijf Masteling, zit met zijn bedrijf op het landelijk gemiddelde, zegt hij. ,,Wij hebben ook ongeveer dezelfde appeloogst als vorig jaar, we hebben dus mooie appels van goede kwaliteit. Voor appels is dit ook wel lekker weer, die vinden het zonnige weer juist fijn. Het suikergehalte in de appel is ook goed, dus hij is dan ook goed van smaak.”

Oogst is afhankelijk van de weersomstandigheden

,,We hebben ook iets meer peren dan vorig jaar”, aldus Masteling. Omdat peren niet zo gesteld zijn op de warmte van de afgelopen tijd is het volgens hem nog wel spannend of alle peren de eindstreep gaan halen. ,,De peren zijn nu aan het volgroeien, of buiken, zoals we dat noemen. Maar daar heb je wel vocht voor nodig. In Nederland hebben we dan wel een redelijk gunstig klimaat qua droogte en veel bedrijven kunnen ook water geven. Tot op heden is er nog wel water beschikbaar, maar ook dat gaat op rantsoen.”

Quote De laatste paar jaar zien we wel dat de opbreng­sten wisselend zijn, dat heeft ook te maken met de weersom­stan­dig­he­den in het voorjaar. Dat is altijd wel spannend voor ons Cees Masteling, teler

Het is ieder jaar weer een verrassing wat er met de oogst gaat gebeuren, volgens Masteling. ,,Ieder jaar zie je wel verschillen. Vorig jaar was er een kleine appel- en perenoogst, dus dit jaar is er logischerwijs een grote oogst, want dan zijn de bomen weer wat sterker en geven ze iets meer vrucht. De laatste paar jaar zien we wel dat de opbrengsten wisselend zijn, dat heeft ook te maken met de weersomstandigheden in het voorjaar. Dat is altijd wel spannend voor ons, want het is toch ons inkomen.”

Druiven groeien sneller dan normaal

Door hoge temperaturen en veel zonuren groeien druiven dit jaar sneller dan normaal. Sommige druiven hebben door de hitte zonnebrandschade opgelopen, maar doordat de meeste wijnboeren voorzorgsmaatregelen hebben genomen is de schade beperkt gebleven. De weersomstandigheden van dit jaar hebben ervoor gezorgd dat de meeste druivenranken ongeveer een week eerder dan normaal in bloei stonden.

Normaal gesproken begint de oogst in Nederland eind september of begin oktober. Wijnboeren denken dit jaar eind september te beginnen met de oogst. Toch is het nog even afwachten, want er zijn er nog risico’s die roet in het eten kunnen gooien. Van wespen, die worden aangetrokken door de druivensuikers, en de suzuki-fruitvlieg (die in druiven prikken en hun eitjes hier leggen) tot mogelijke hagelbuien of opnieuw hitte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.