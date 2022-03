Argentijnse wijnoogst: de ceo is elk jaar nerveus

Op het sprookjesachtige af. Een uil, vos en haas schieten geschrokken tussen de hoogzwangere wijnranken door. Oog in oog met de koplampen van de auto kiezen zij om half zes ’s ochtends voor het zekere. Het is aardedonker en met 11 graden behoorlijk fris als je weet dat het later vandaag minstens 20 graden warmer is. In de verte doemen twee andere felle lichten op.