Bacon en spruiten uit de oven

Bereiding:

- Schil de aardappels en snijd ze in gelijke stukken. Breng de aardappels in water met een beetje zout aan de kook en kook ze in circa 15 minuten gaar.

- Verwarm de oven voor op 200 °C.

- Maak de spruitjes schoon en snijd ze doormidden. Verdeel de spruitjes over een met bakpapier beklede bakplaat.

- Scheur de plakjes bacon in stukjes en verdeel over de spruiten. Besprenkel met een beetje olijfolie om in te bakken en bestrooi met een beetje zout en versgemalen peper. Bak het geheel 20-25 minuten in de oven.

- Verwijder de zaadjes uit de peper en snijd de peper in halve ringetjes.

- Pluk en hak de peterselie fijn.

- Giet de aardappels af, stamp met een pureestamper tot een grove puree en meng de peterselie en de rode peper erdoor. Breng op smaak met sap van de citroen en een scheut olijfolie extra vierge.

- Haal de spruiten uit de oven en besprenkel met balsamicoazijn.