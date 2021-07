Balearische voorpret met venkel, chorizo en albariño

Koken & eten Met deze tips van de experts bak je thuis de lekkerste patat

13 juli Het is vandaag Dag van de Franse Frietjes, dus tijd voor patat (of friet). Hoe je ze ook noemt, iedereen is dol op de goudgele staafjes. Maar hoe maak je ze thuis zelf het best? Twee Belgische frituurexperts delen hun gouden tips.