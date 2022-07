Bbq: dit zijn lekkere bijgerechten als je eens iets anders wilt dan stokbrood en tomatensla

Het is een inkoppertje maar wel een belangrijke: bereid je voor. ,,Barbecueën doe je niet iedere dag en vaak doe je het voor meerdere mensen. Er zijn al snel een hoop dingen waar je aan moet denken, waar je normaal niet aan denkt. Als dan de helft van je spulletjes al klaar staat, is dat veel makkelijker”, stelt barbecuekoning Julius Jaspers die vaak het vuur oppookt. Hij schrijft kookboeken die vaak over barbecueën gaan.

Een bijgerecht dat volgens Jaspers makkelijk voor te bereiden is, is een groentevinaigrette met parelcouscous. ,,Je kunt hiervoor heel makkelijk instant couscous gebruiken, dat laat je tien minuten liggen in heet water. De couscous meng ik met een kruidensaus van allerlei verschillende groentekruiden, zoals peterselie, kervel, munt en koriander. Koriander is wel altijd lastig, want niet alle gasten houden ervan. Die kruiden maal je helemaal fijn met wat witte-wijnazijn en olijfolie, en dat meng ik dan door die couscous heen. Dat is een ontzettend lekkere frisse salade.”

Groenten kunnen ook op de barbecue

,,Als bijgerecht kan je ook gewoon denken aan een mooi groentegerecht”, gaat Jaspers verder. ,,Leg bijvoorbeeld een prei op de kolen of op de gasgrill, brand hem rondom dusdanig dat hij helemaal zwart wordt. Mensen denken dan dat je dat weg moet gooien, maar als je de zwarte rand eraf haalt heb je daar binnen een mooi stuk sappige prei die ook nog eens gaar is. Maak daar dan een lekkere saus bij, bijvoorbeeld een eiersaus of een Caesarsalade-dressing met mayonaise, crème fraîche, knoflook en Parmezaanse kaas.”

Dat er met een barbecue veel mogelijk is, weet ook Jeanette Rijnbeek die een bedrijf bestiert waar maatwerk smokers en barbecues worden gemaakt. Haar bedrijf Dutch Bros. Smokers verzorgt workshops, catering en verkoopt vlees en sauzen. ,,Een barbecue kun je zien als een verlengstuk van je keuken, dus ook als oven. Zelf maak ik erg veel soepen, taarten, ovenschotels en bijgerechten naast het vlees en vis.”

Gegrilde groenten in een ovenschaal met geitenkaas en honing doen het bijvoorbeeld altijd goed, zegt Rijnbeek. ,,Ook kun je aubergine, courgette, paprika in plakken grillen. Deze meng je in een schaal met gegrilde ui en tenen van een gepofte knoflook lauwwarm in een schaal met wat olijfolie, peper, zout, balsamicoazijn en wat Parmezaanse kaas.”

,,Je kan ook een hele knolselderij helemaal inpakken met een zoutdeeg”, aldus Jaspers. ,,Dat doe je heel simpel door zeezout te mengen met eiwit, tot je een soort plakkerig nat zand hebt. Dat leg je dan in een schaal op de barbecue en na een paar uur is hij vanbinnen helemaal gaar. Voor dit bijgerecht moet je trouwens wel een barbecue hebben met een deksel, die heeft misschien niet iedereen.”

Quote Smashed potatoes zijn ook erg lekker. Eerst pof je de aardappe­len in schil in zijn geheel op de barbecue bij 180 graden Jeanette Rijnbeek

Ook een avocado kun je volgens Jaspers prima grillen op de barbecue. ,,Snijd een avocado doormidden en haal de pit eruit met een lepel of een mes. Als je hem na twee minuten iets op de zijkant draait, krijg je er een grillrooster in; dan zie je die randjes van het rooster er mooi in terug. Op de schilkant kun je hem ook nog even laten doorgaren, maar niet te lang. Als je het dan heel chic wil doen, doe je het met een gepocheerd ei maar je kunt ook gewoon een lekkere tomatensalsa in het gat van die pit gooien.”

Maaltijdsalade of aardappelpuree?

Een salade combineert ook altijd goed bij een barbecue. ,,Bijvoorbeeld een mooie lauwwarme maaltijdsalade van gegrilde Romaine sla (bindsla, red.), Parmezaanse kaas, een gekookt ei, wat boontjes en een stuk gegrilde kipfilet met een lekkere dressing”, vertelt Rijnbeek. ,,En smashed potatoes zijn ook erg lekker. Eerst pof je de aardappelen in schil in zijn geheel op de barbecue bij 180 graden. Daarna doe je ze in een ovenschaal en druk je de schil in. Doe er nu wat olijfolie, peper, zout en favoriete kruiden over, eventueel lente-ui en spekjes en dan even zonder omroeren laten aanbakken.”

,,Zelf maak ik vaak geprakte gekookte eieren met in vieren gesneden kerstomaatjes”, zegt Jaspers tot slot. ,,En dan met bosui, bieslook en weer wat mayonaise en crème fraîche. Het is een bijgerechtje dat een beetje tussen groente en saus in ligt, dus dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap.”

Prei met hazelnoten en dragon

Volledig scherm Prei van de grill. © Julius Jaspers

Ingrediënten voor 6 personen

6 preien, gewassen en doormidden

60 g hazelnoten, fijngemalen (grof, geen poeder)

250 g mayonaise

8 takjes dragon, alleen de blaadjes, gesneden

zout en peper

Bereiding

1 Leg de prei op een rooster òf tussen de gloeiende kooltjes van de bbq tot de buitenste bladeren zwart zijn. Draai regelmatig een kwartslag om.

2 Controleer met een (sondeer)naaldje de hardheid van de prei en gaar eventueel nog wat door.

3 Toast de hazelnoten onder de grill of in een koekenpannetje. Laat afkoelen.

4 Meng mayonaise met de hazelnoten.

5 Verwijder de buitenste bladeren van de zwartgeblakerde prei en serveer met verse dragon en hazelnootmayonaise.

Groene couscous salade

Ingrediënten voor 6 personen

150 g (parel)-couscous

1 tl ras el hanout

1 tl kaneel

150 ml water

3 bosuitjes, gesneden

1 Spaanse peper, ontzaad en fijngesneden

30 g rucola

20 g platte peterselie

20 g koriander

20 g dragon

20 g dille

20 g munt

100 ml olijfolie

zout en peper

Bereiding

1 Meng de couscous in een braadslede met ras el hanout en kaneel en overgiet met kokend water. Dek af met plasticfolie en laat 10 minuten staan.

2 Verwijder het folie en maak rul met een vork, of nog liever met je handen.

3 Laat afkoelen en meng met bosui en Spaanse peper.

4 Maal rucola, peterselie, koriander, dragon, dille en munt met olijfolie fijn in de blender en meng met de couscous. Breng op smaak met zout en peper.



Avocado met gepocheerd ei en mosterdvinaigrette

Ingrediënten voor 6 personen

1 el grove mosterd"

1 teen knoflook"

2 el ml wittewijnazijn

150 ml zonnebloemolie

1 prei

1,5 lt druivenpitolie*

100 ml natuurazijn

6 eieren

3 (Hass)avocado’s

peper en zout

Bereiding

1 Roer mosterd met knoflook en wittewijnazijn en schenk er druppelsgewijs al roerend olijfolie en zonnebloemolie bij. Breng op smaak met zout en peper en laat 15 minuten infuseren.

2 Snijd de prei in stukken van 10 cm (vermijd het groen), verwijder het buitenste blad en verwijder eventueel aanhangende aarde (niet wassen ivm frituren). Snijd de stukken prei in de lengte een keer door, druk de halve prei plat op je plank en snijd in de lengte in lange dunne repen.

3 Frituur de prei in kleine hoeveelheden krokant in de tot 180ºC opgewarmde druivenpitolie, laat uitlekken op keukenpapier en bestrooi direct met wat zout.

4 Breng een pan met 3 liter water en natuurazijn aan de kook.

5 Breek een ei in een bakje, roer een draaikolk in de pan, en schenk hier het ei in (herhaal dit met maximaal 3 eieren per keer). Laat 2,5 minuut pocheren, schep uit het kokende water en laat afkoelen in koud water. Werk de randen van het gepocheerde ei bij met een mesje of een schaar.

6 Snijd de avocado’s doormidden, wip de pitten eruit en leg direct met de snijkant op het rooster van de BBQ. Laat 3 minuten garen, draai en kwartslag en laat nog 3 minuten liggen, leg nog 1 minuut op de bolle kant om de kou uit de bodem te halen en leg op een bord.

8 Leg de gepocheerde eieren 2 minuten in een kom warm water, dep droog en serveer in de halve avocado’s. Giet 2 eetlepels vinaigrette over het ei en bedek met een pluk engelenhaar van prei.

* Als je de druivenpitolie laat afkoelen en lauw door een fijne zeef passeert kun je die nog prima voor iets anders gebruiken.

