Bekend bakjes-bedrijf Tupperware in grote financiële problemen

Het bedrijf Tupperware Brands twijfelt of het zelfstandig kan blijven bestaan, maakte de producent van plastic bakjes en andere keukenspullen bekend bij de publicatie van de derde kwartaalcijfers. Mogelijk dreigt een faillissement. Het aandeel verloor meer dan 40 procent op de beurs van New York.

Het Amerikaanse bedrijf deed tijdens de coronapandemie nog goede zaken omdat meer mensen thuis aten en dus de verkoop van keukenbenodigdheden zoals vershoudbakjes en kooksets piekte. Het concern slaagde erin om de bekende Tupperware-feestjes bij mensen thuis te vervangen door onlinebijeenkomsten. Maar inmiddels is de verkoop fors ingezakt.

In Nederland stopte Tupperware vorig jaar maart al met de befaamde party's, die sinds de jaren 60 in veel huiskamers werden gehouden. Tot groot verdriet van trouwe verkopers. ,,Het was één grote familie van mensen die van hun hobby hun passie maakten en door hun passie producten verkochten", zei trouwe verkoper Margriet de Kok vorig jaar. Volgens het bedrijf was het nodig om de aandacht te richten op het herstel van de basisactiviteiten.

Grote schulden

Maar nog altijd gaat het niet beter. Dat is ook te wijten aan de aanhoudende lockdowns in China en de hoge inflatie in Europa, meldt de Vlaamse krant De Tijd vanavond. Het bedrijf heeft een vestiging in het Belgische Aalst, met 260 werknemers. In onder meer België en Duitsland was Tupperware nog altijd actief.

De omzet in het derde kwartaal ging met een vijfde omlaag tot 302,8 miljoen dollar (omgerekend 306,7 miljoen euro). Daarbij draait het bedrijf met verlies. Tupperware heeft nu te kampen met strengere convenanten met de banken waardoor er ‘aanzienlijke twijfels’ zijn om te kunnen blijven draaien. Het bedrijf onderhandelt wel met de banken over een oplossing, waar tempert de verwachtingen. ‘Het is niet zeker dat die inspanningen succesvol zullen zijn.’

Tupperware heeft momenteel een schuld van 704 miljoen dollar. De kaspositie bedraagt 103 miljoen dollar.

