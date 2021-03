Ben & Jerry's verkoopt hun ijs met koekjesdeeg nu zonder ijs

Het koekdeeg wordt gemaakt met hetzelfde receptuur als je gewend bent en zijn los in een zakje verkrijgbaar in twee smaken: Chocolate Chip Cookie Dough en Salted Caramel Cookie Dough. ,,We kijken als merk hoe we kunnen innoveren en waar de behoefte van de consument ligt”, legt Pleun Lauwerier van Ben & Jerry's uit. ,,Het merk staat al jaren bekend om het Cookie Dough ijs, en dat komt door het deeg dat erin zit.”

Jumbo verkoopt al langer eetbaar koekjesdeeg, het product is dus niet helemaal nieuw in Nederland. In de VS zijn de Cookie Dough chunks al sinds april 2019 te koop, en hebben ze inmiddels negen smaken waaronder Gingerbread en Cinnamonroll. ,,We hopen dat de chunks in Nederland ook zo groot worden”, vertelt Lauwerier. ,,Maar als dat zo is, focussen we ons eerst op een veganistische variant.”



De Ben & Jerry's Cookie Dough chunks zijn over twee weken verkrijgbaar bij Albert Heijn in het vriesvak en vanaf volgende week bij New York Pizza.



Op Twitter zijn er een hoop fans van de Cookie Dough ijssmaak, zij zullen ongetwijfeld staan te springen om de chunks te proberen.