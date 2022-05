Bert brouwt het lekkerste bier van Nederland: 'Er zijn nog dingen die beter kunnen'

Brouwer Bert Calkhoven van Maallust grijnst van oor tot oor maar toch blijft hij nuchter onder de overwinning. „Wat een verrassing, hè? Zoveel extreme smaken en dan winnen wij met een blond bier”, reageert hij verbaasd. De brouwers van Maallust wonnen niet alleen goud, maar ook brons: De Deerne, ook een blond bier, eindigde op de derde plaats in de categorie Blond/Meibock. De Weldoener was écht de nummer één: deze won van alle categorieën.

Quote Ik ben iemand die altijd wil verbeteren. Dat is goed, maar ook wel irritant Bert Calkhoven van brouwerij Maallust

„Er zijn alsnog dingen die beter kunnen. Ik ben iemand die altijd wil verbeteren. Dat is goed, maar ook wel irritant,” vertelt de brouwer. „Ik vind het een goede eigenschap, want zo blijf je altijd kritisch” reageert Henk Timmerman, eigenaar en medeoprichter van Maallust. De rijen bij de bars en kraampjes vullen zich met steeds meer bezoekers, mede-finalisten en journalisten.

Drone bezorgt bier

En dat is niet het enige wat gevuld is net na de bekendmaking van het beste biertje van Nederland. Op het podium staat een klein vat met daarin het winnende bier. Het eerste glas wordt volgeschonken en overhandigd aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Er klinkt een galm van gejuich in de Grote Kerk in Den Haag, de prachtige locatie waar het Bierproeffestival is geopend. Een drone komt aangevlogen en overhandigt op spectaculaire wijze een klein flesje van het blond bier aan één van de winnaars op het podium.

‘Best bitter voor een blond bier’

De Weldoener is een blond bier van hoge gisting, geïnspireerd op de klassieke Belgische bierstijl. De mannen vinden het biertje zelf ‘best bitter voor een blond bier’. Het bevat een alcoholpercentage van 6,5 procent en veel hop, wat voor een bittere smaak zorgt. Hoeveel hop dat dan is weten de mannen niet precies. „Maar ik denk wel 1,5 keer zoveel als in de meeste blond bieren” schat de brouwerij-eigenaar in.

Aan de bierwedstrijd deden 550 bieren mee afkomstig van 150 verschillende brouwerijen uit Nederland. De bieren zijn beoordeeld op verschillende aspecten zoals smaak, geur, schuimkwaliteit, kleur, bitterheid en de nasmaak. De jury, die bestaat uit 45 erkende bierkeurmeesters uit Nederland, België en Duitsland, heeft alle bieren blind geproefd zodat ze onafhankelijk waren in hun oordeel.

Volgens Feder Vogel, voorzitter van de wedstrijd, blonk De Weldoener uit in vrijwel alle categorieën. Het juryrapport willen de organisatoren niet delen met de media.

Het verhaal gaat verder onder de foto

Volledig scherm Burgemeester Jan van Zanen tijdens de officiële opening van de 9e editie van het Nederlands Bierproeffestival. © ANP

‘Het is net een puzzel die precies in elkaar past’

De mannen van bierbrouwerij Maallust begonnen tien jaar geleden met de ontwikkeling van het recept voor De Weldoener. Bierkenner Alain Schepers van bieropleiding Bierista spreekt vol lof over Maallust. Het is een relatief kleine brouwerij in Drenthe die bekend is in de bierwereld. „Bij de bieren van Maallust proef je echt het vakmanschap. Alles versterkt elkaar: het fruitige van de gist, het zoete tintje van de moutsoorten: het is absoluut geen lucky shot.”



Schepers maakt de vergelijking met een goedkope puzzel. „Bij een puzzel twijfel je nog wel eens of alle stukjes wel in elkaar passen. Bij de bieren van Maallust is dat precies het tegenovergestelde: het past allemaal precies.”

De bekendmaking van het beste bier van Nederland was meteen het begin van de negende editie van het Nederlands Bierproeffestival. Tot en met 29 mei organiseren bierbrouwerijen door het hele land proeverijen, workshops, bierwandelingen en rondleidingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.