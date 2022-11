Besparen? Annemarie (die acht kinderen heeft) koopt slim in: ‘Ik ga er vrijdag voor zitten’

Koken & EtenWat kunnen we leren van het wel en wee van grote gezinnen op het gebied van boodschappen en koken? Slim inkopen doen moet wel als je zoveel monden te voeden hebt. Zeker in tijden van extreem hoge prijzen. Annemarie Geerts, bekend van het tv-programma Waar doen ze het van , heeft acht kinderen. Hoe let zij op de kleintjes?

Alle boodschappen doet Annemarie Geerts sinds het gezin écht groot is online. ,,Voor die tijd ging ik verschillende winkels af en naar de markt voor groente en fruit. Maar op een gegeven moment pasten die tien liter melk, zeven broden en alle andere boodschappen gewoon niet meer in mijn auto. Bovendien werd boodschappen doen iets vervelends. Ik was er zoveel tijd aan kwijt.”

En extra geld, zegt Geerts. De ritjes naar de winkel en toch bij elk bezoek iets meenemen dat niet op de boodschappenlijst staat tikten aardig aan. ,,Ik had het overzicht niet meer. Mijn man zei op een gegeven moment: ‘Stop er dan gewoon mee en doe de boodschappen online’.”



,,Dat was in 2012, toen was het nog decadent om online boodschappen te doen. Ik schaamde me wel, alleen bedrijven deden het, gezinnen niet.” Maar naar eigen zeggen is haar gezin behoorlijk op een bedrijf gaan lijken. Hét argument om over te stappen. ,,Er ging een wereld voor me open toen ik dat deed.”

Hoe kies jij je boodschappen?

,,Iedere vrijdag ga ik er even goed voor zitten. Eerst gooi ik mijn standaard boodschappenlijstje in het online wagentje. Dan kijk ik wat er nog is, ik weet precies wat er in mijn koelkast ligt en zoek daar recepten bij.”

,,Ik kijk ook altijd naar de aanbiedingen. Is het gehakt die week in de aanbieding? Dan eten we iets met gehakt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld boerenkool. Daarnaast kook ik met het seizoen mee. In de zomer kosten de tomaten bijna niets, dan maak ik bijvoorbeeld zelf mijn pastasauzen. Het scheelt je geld en het is een stuk gezonder dan al die pakjes en zakjes.”



,,Daarnaast let ik op groente die je lang kunt bewaren. We eten altijd aan het eind van de week witlof omdat je dat lang goed kunt houden. Gesneden groenten koop ik nooit, die zijn na een paar dagen al weg. Met verse groenten kun je zoveel geld besparen.”

Eet iedereen ook braaf mee met alles?

,,Ik bepaal wat we eten en iedereen eet wat de pot schaft. Je hoeft je bord niet leeg te eten, als je het niet lekker vindt, eet je niet. Toetjes zijn de oplossing wat slechte eters betreft. Als je iedereen een lekker toetje ziet eten, dan eet je de volgende keer gewoon mee. Bij mij eten ze alles voor een toetje. Daarnaast zorg ik ervoor dat ze altijd honger hebben tegen etenstijd. Om 15.00 uur is het fruit met iets lekkers en daarna niets meer. Zo wordt er ‘s avonds met smaak gegeten.”

Ben je meer of minder geld kwijt sinds je online boodschappen doet?

,,Ik ben enorm in kosten omlaag gegaan. Omdat ik veel gerichter boodschappen doe. Ik heb nu altijd voor zeven dagen eten in huis. Ze komen voorrijden met bijna een hele bus vol voor ons. Vaak zijn het zes kratten, vier zakken en nog wat spullen voor in de diepvries. Ik krijg weleens de opmerking ‘Heb je een bedrijf?’, ‘Nee, heel veel kinderen’.”

,,Ik heb de mazzel dat we alles ook kwijt kunnen in huis. Heb je die ruimte niet, dan is mijn tip: zet je kastjes niet te vol met apparatuur, zoals blenders en mixers. Zorg ervoor dat je aanbiedingen op kunt slaan. Ik ben ook erg blij met mijn grote vriezer, ik heb zes lades. Daar kan ik zeven broden in kwijt en vlees voor een week.”

Een aantal van je kinderen is aan het puberen. Gaat alles niet sneller op met tieners in huis?

,,Alles is continu op. Op zondag eten we dus witlof met ham, maar die ham verdwijnt altijd op de een of andere manier. Ik heb de neiging om het pak te verstoppen. Of eieren, die zijn ook altijd op. Ik kan er oneindige hoeveelheden van kopen. Daarom heb ik een ‘puberla’ gecreëerd. Daar gooi ik wekelijks van alles in wat die pubers graag eten. Daarnaast zorg ik ervoor dat er altijd voldoende brood en kaas in huis is voor tosti’s.”



,,Ik heb liever dat ze hier snacken dan dat ze naar de McDonalds gaan. De regel is ook ‘op is op’. Ik vul de la pas weer aan het einde van de week. Zo leren ze rekening met elkaar te houden. Gelukkig heb ik hele lieve kinderen en gaat dat vaak wel goed.”

