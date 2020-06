Bieroorlog: Grolsch en Lidl vliegen elkaar opnieuw in de haren

Koken & eten Hoe een foutje in de productie resulteer­de in een toetjeshit

13:08 Een productiefoutje. Meer was het niet, dertig jaar geleden op de zuivelboerderij van Janet en Bert Lubbers in Arnhem. De melk ging overstuur, de temperatuur in de ketel bleek die nacht niet goed afgesteld. Zoveel liter zomaar wegspoelen?