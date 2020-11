Bijna 60 procent denkt onterecht dat in een fles wijn zes glazen alcohol zitten

Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ruim een kwart van de overmatige en zware drinkers denkt dat het gezond is om dagelijks twee glazen rode wijn te drinken. 39 procent meent dat de Gezondheidsraad adviseert om dagelijks maximaal twee glazen te drinken. In werkelijkheid is het advies om niet te drinken, en als dat niet lukt hooguit één glas per dag.

,,Dit onderzoek laat wat mij betreft zien dat we extra ons best moeten doen voor de overmatige en zware drinkers", zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie), verantwoordelijk voor het alcoholbeleid. ,,Zij blijven achter als het gaat om kennis van de risico’s en het weerstaan van sociale druk in gezelschap waar gedronken wordt. In december komen we daarom met een campagne die laat zien dat het ook heel gezellig kan zijn als je niet drinkt.”

Volledig scherm Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): meer voorlichting geven aan zware drinkers. © ANP

Overmatige drinkers zijn mensen die op wekelijkse basis te veel drinken (meer dan 14 glazen bij vrouwen, meer dan 21 bij mannen). Zware drinkers drinken minstens één avond in de week meer dan vier glazen (vrouwen) of zes glazen (mannen).

Hoe groot zo'n standaardglas is, weten veel mensen ook niet. 58 procent van de Nederlanders denkt dat in een fles wijn (van 75cl) zes standaardglazen alcohol zitten, terwijl dat er feitelijk 7,5 zijn.

Over de hele linie

Dat alcohol de kans op een aandoening als dementie en diverse soorten kanker vergroot, is ook lang niet bij iedereen bekend. Opvallend, zegt Trimbos-onderzoeker Ninette van Hasselt, is dat het gebrek aan kennis over die gevaren over de gehele linie zichtbaar is. ,,Je ziet het zowel bij laag- als hoogopgeleiden en bij zowel jong als oud. Het enige onderscheid dat er uit springt is dat tussen lichte en zware drinkers. Dat we dat nu zo duidelijk zien, is echt nieuw.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De resultaten worden de komende maanden verder geanalyseerd. Het onderzoek is een vervolg op een peiling die vorig jaar gedaan werd. Van Hasselt: ,,Dit onderzoek is wetenschappelijk steviger opgezet, en kan in de toekomst ook herhaald worden.”

Wat gaat er eigenlijk met de inzichten gebeuren? ,,Het is belangrijk om te weten waar de leemtes zitten in de kennis van mensen. Daar is veel werk aan de winkel. Het is belangrijk dat mensen zich bewuster worden van de maatschappelijke schade, dan is er ook meer begrip en draagvlak voor maatregelen om dat aan te pakken.”

Voor staatssecretaris Blokhuis was nieuw opgedane kennis eerder wél reden om minder te gaan drinken. ,,Om heel eerlijk te zijn, had ik ook niet precies scherp hoe het zit met alcohol en gezondheid voordat ik staatssecretaris werd. Maar sinds ik meer weet over het verhoogde risico op kanker en dementie, ben ik echt voorzichtiger geworden.”

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: