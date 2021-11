Bijna helft wereldbevolking eet zo slecht dat het een bedreiging vormt voor gezondheid

Het zojuist verschenen rapport is samengesteld met gegevens van de Verenigde Naties (VN), de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef. Met het huidige tempo zal de wereld er niet in slagen om acht van de negen voedingsdoelstellingen van de WHO tegen 2025 te bereiken. Dat is zorgelijk. ‘Onze eetgewoontes zijn de laatste tien jaar niet verbeterd en vormen nu een grote bedreiging voor onze gezondheid en voor de planeet’, melden de samenstellers van het rapport.